Janine Mathias fala sobre racismo: “Doeu bastante” Janine Mathias fala sobre racismo: “Doeu bastante” Ric|Do R7 21/11/2024 - 08h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 08h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Janine Mathias

A artista Janine Mathias, de 40 anos, é a entrevista desta quinta-feira (21) da série ‘Aqui é Meu Lugar’, da RICtv. Janine já dividiu o palco com estrelas como Karol Conka, Banda Tuyo e Criolo. O primeiro trabalho de Janine foi lançado em 2013, o EP “Eu Quero Mergulhar” a colocou na cena do rap curitibano. No mesmo ano, a artista abriu o show de Elza Soares e no ano seguinte começou o projeto Samba da Negam inspirado em sambistas tradicionais. Em 2018, Janine lançou o álbum colaborativo “Dendê”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e descubra mais sobre a trajetória inspiradora de Janine e suas reflexões sobre o racismo na arte.

Leia Mais em Ric:

Maioria da bancada paranaense vota a favor da PL das Cotas; veja no Jornal da Manhã

“Quem vai devolver meu filho?”, diz pai de universitário morto em abordagem da PM

RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 21/11/2024