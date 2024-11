Janones pede que PGR proponha extinção do Partido Liberal Janones pede que PGR proponha extinção do Partido Liberal Ric|Do R7 22/11/2024 - 13h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 13h29 ) twitter

Deputado federal André Janones pediu ao Ministério Público que seja aberta uma ação para extinguir o PL (Foto: Mario Agra/Câmara dos Deputados)

O deputado federal André Janones (Avante) protocolou na Procuradoria Geral da República (PGR), um “Pedido de Propositura de Ação Declaratória de Extinção de Partido Político” contra o Partido Liberal (PL). De acordo com a proposição do deputado, que também é advogado, a medida visa a “proteção do regime democrático brasileiro, que tem sido alvo de sucessivos ataques e ameaças originados e fomentados por figuras de liderança e membros do partido requerido”.

