Jean Pierre Neto será o novo secretário de Educação de Curitiba Ric|Do R7 27/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h49 )

Jean Pierre Neto

Ligado ao ex-secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, Jean Pierre Neto foi escolhido por Eduardo Pimentel para assumir a pasta de Educação em Curitiba a partir do próximo ano. Jean Pierre tem uma trajetória extensa na educação. Ele foi presidente do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA) nos últimos 3 anos, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) entre janeiro 2023 e setembro de 2024.

