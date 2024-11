Jin Young de ‘Sweet Home’ anuncia fanmeeting no Brasil em 2025 Jin Young de ‘Sweet Home’ anuncia fanmeeting no Brasil em 2025 Ric|Do R7 29/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h10 ) twitter

Jin Young de Sweet Home

O ator e cantor Jin Young irá realizar seu primeiro fanmeeting no Brasil em fevereiro de 2025, a informação foi divulgada pelo jornalista Flesch no X (antigo Twitter). Jin Young é membro do grupo de k-pop B1A4 e recentemente atuou no k-drama Sweet Home, da Netflix.

