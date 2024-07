Joe Biden surpreende a todos e desiste de concorrer à reeleição O presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou oficialmente que retirou a candidatura à reeleição neste domingo (21). Através... Ric|Do R7 21/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 21/07/2024 - 15h23 ) ‌



Joe Biden desiste de candidatura à releição nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou oficialmente que retirou a candidatura à reeleição neste domingo (21). Através de uma carta publicada no X (antigo Twitter) Biden revelou que apenas cumprir com os deveres durante o resto do prazo.

