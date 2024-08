Jorginho Confiante: Coritiba Rumo à Série A! O técnico do Coritiba, Jorginho, ignorou a proximidade da zona de rebaixamento e voltou a prometer o acesso... Ric|Do R7 11/08/2024 - 19h15 (Atualizado em 11/08/2024 - 19h15 ) ‌



O técnico do Coritiba, Jorginho, ignorou a proximidade da zona de rebaixamento e voltou a prometer o acesso do clube à Série A do Brasileirão. O Coxa é o 14º, com 24 pontos – cinco pontos acima da zona de rebaixamento e nove pontos abaixo do G-4.

• Jorginho culpa árbitro por empate, mas crava Coritiba na Série A: “Tenho certeza”

• Coritiba leva o empate da Ponte Preta aos 50 e segue drama na Série B

• Imagens mostram o momento em que trabalhadora é morta no Paraná; vídeo