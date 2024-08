Jorginho Confiante: Coritiba Rumo ao G-4 da Série B O técnico do Coritiba, Jorginho, falou que o clube está “muito próximo” do G-4 da Série B. O treinador deu... Ric|Do R7 01/08/2024 - 13h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 13h33 ) ‌



Coritiba: Jorginho fala de reforços e Alef Manga e vê G-4 “muito próximo”

O técnico do Coritiba, Jorginho, falou que o clube está “muito próximo” do G-4 da Série B. O treinador deu entrevista nesta quinta-feira (1), falou sobre a frustração da torcida, pediu união e mostrou confiança no acesso.

