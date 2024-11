Jorginho não deve ficar no Coritiba para 2025; clube despista Jorginho não deve ficar no Coritiba para 2025; clube despista Ric|Do R7 11/11/2024 - 15h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jorginho Coritiba

Jorginho não deve ficar no Coritiba para 2025. Treinador e o clube se reuniram nos últimos dias e devem oficializar o distrato após o fim do Campeonato Brasileiro da Série B neste ano, onde o Coxa, já sem chances de acesso, apenas cumpre tabela. O profissional de 60 anos, até aqui, treinou o time em 17 partidas no torneio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Dois homens tentam abordar policial e são mortos em confronto

Fábrica de tintas ao lado de hospital pega fogo na RMC; caminhão é destruído

A Fazenda 16: Luana usa biquíni no trato dos animais em protesto contra Albert