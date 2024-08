Jorginho Revela Segredo do Sucesso do Coritiba na Série B O técnico do Coritiba, Jorginho, apontou a formação tática como um dos motivos para a arrancada do time na... Ric|Do R7 28/08/2024 - 00h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 00h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jorginho explica esquema tático do Coritiba: “Tem facilitado tudo”

O técnico do Coritiba, Jorginho, apontou a formação tática como um dos motivos para a arrancada do time na Série B. Com um 4-3-3, o Coxa venceu Brusque, Sport e Avaí, espantou o risco de rebaixamento e se aproximou do G-4.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jorginho explica esquema tático do Coritiba: “Tem facilitado tudo”

• Quem era Juan Izquierdo, jogador que morreu após desmaiar em jogo contra o SPFC

• Jogos de hoje (28/08/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir