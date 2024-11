Jornal da Manhã destaca eleição de desembargadora Lídia Maejima no TJPR Jornal da Manhã destaca eleição de desembargadora Lídia Maejima no TJPR Ric|Do R7 12/11/2024 - 08h09 (Atualizado em 12/11/2024 - 08h09 ) twitter

Lídia Maejima, presidente eleita do TJPR

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta terça-feira (12) destaca a eleição da desembargadora Lídia Maejima para a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR). Esta será a primeira vez que uma mulher irá comandar o órgão no estado paranaense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

