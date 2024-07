Jornal da Manhã destaca novos Lotes do pedágio O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta sexta-feira (12) destaca o processo de liberação dos editais dos Lotes 3 e 6 do pedágio...

Novidades dos novos lotes do pedágio são destaque no Jornal da Manhã Geraldo Bubniak

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta sexta-feira (12) destaca o processo de liberação dos editais dos Lotes 3 e 6 do pedágio do Paraná. A expectativa do governo federal é que o Tribunal de Contas da União (TCU) libere neste mês de agosto os respectivos editais. Com isso, a previsão é que o material possa ser publicado em setembro.

