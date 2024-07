Jornal da Manhã traz entrevista exclusiva com presidente do TRE-PR O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta segunda-feira (22) realiza uma entrevista com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral... Ric|Do R7 22/07/2024 - 07h23 (Atualizado em 22/07/2024 - 07h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jornal da Manhã entrevista presidente do TRE-PR sobre a preparação das eleições

O Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, desta segunda-feira (22) realiza uma entrevista com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). O desembargador Sigurd Bengtsson apresenta o cenário das eleições no Paraná e como estão os preparativos para o primeiro turno, marcado para o dia 27 de outubro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Jornal da Manhã entrevista presidente do TRE-PR sobre a preparação das eleições

• Madrugada violenta na Grande Curitiba é destaque no RIC Notícias Manhã

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 22/07/2024