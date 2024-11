Jovem atleta de remo evita tragédia ao antecipar retorno Uma atleta de 18 anos, do Projeto Remar Para o Futuro, da cidade de Pelotas (RS), escapou do acidente com […] O post Atleta de remo... Ric|Do R7 22/10/2024 - 09h48 (Atualizado em 22/10/2024 - 09h48 ) twitter

Atleta de remo de Pelotas passou mal, antecipou retorno e escapou de tragédia

Uma atleta de 18 anos, do Projeto Remar Para o Futuro, da cidade de Pelotas (RS), escapou do acidente com a van devido a um problema médico durante a preparação para o Campeonato Brasileiro de Remo Unificado. Brenda Madruga estava classificada para a competição e viajou na mesma van que os outros oito atletas da equipe. Entretanto, acompanhada da mãe, a jovem retornou dois dias antes da tragédia.

