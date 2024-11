Jovem de 19 anos se afoga e morre em lago no Paraná Jovem de 19 anos se afoga e morre em lago no Paraná Ric|Do R7 25/11/2024 - 19h28 (Atualizado em 25/11/2024 - 19h28 ) twitter

Jovem se afoga no lago

Um jovem de 19 anos se afogou e morreu no Lago San Fernando, no município de Rolândia, no Norte do Paraná. Após aproximadamente 30 minutos de buscas, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Kauan Felipe dos Santos, de 19 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

