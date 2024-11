Jovem disse à mãe que iria organizar casa de amiga antes de desaparecer em Curitiba Jovem disse à mãe que iria organizar casa de amiga antes de desaparecer em Curitiba Ric|Do R7 21/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 21/11/2024 - 22h48 ) twitter

A jovem está desaparecida desde o dia 2 de novembro (Foto: reprodução / RICtv)

Eduarda Cristiny Carneiro, de 28 anos, está desaparecida desde o início do mês. Ela foi vista pela última vez no bairro Tatuquara, em Curitiba, quando deixou o filho de cinco anos com a avó dizendo que iria trabalhar. Já à mãe, a jovem disse que que iria para o apartamento de uma amiga ajudá-la a organizá-lo.

