Jovem é assassinado em Curitiba após registrar ameaça

Jovem executado com 30 tiros registrou BO por ‘ameaça’ dias antes de morrer

O jovem de 20 anos que morreu após ser executado com cerca de 30 tiros em um bar, em Curitiba, havia registrado um boletim de ocorrência por ameaça dias antes de ser assassinado, informou a Polícia Militar do Paraná (PMPR). O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (28), no bairro Sítio Cercado, região Sul curitibana.

