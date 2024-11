Jovem é atropelada por ônibus logo após descer de carro de aplicativo Jovem é atropelada por ônibus logo após descer de carro de aplicativo Ric|Do R7 08/11/2024 - 13h51 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h51 ) twitter

Jovem atropelada por ônibus

Uma jovem de cerca de 25 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um ônibus, no bairro Atuba, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (8). De acordo com os moradores da região, ela teria descido de um carro de aplicativo momentos antes do acidente, e aparentava estar embriagada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre o acidente.

