Jovem é detido em Curitiba por crimes graves contra crianças

Polícia prende jovem suspeito de pedofilia e pornografia infantil em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um jovem de 26 anos por estupro de vulnerável e produção e armazenamento de material pornográfico infantojuvenil. A prisão aconteceu na quarta-feira (4), no Centro de Curitiba. De acordo com a polícia, quatro vítimas foram identificadas até o momento.

