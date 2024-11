Jovem é morto a tiros no Paraná; carro dos suspeitos foi encontrado incendiado Jovem é morto a tiros no Paraná; carro dos suspeitos foi encontrado incendiado Ric|Do R7 21/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 21/11/2024 - 15h49 ) twitter

Adrian Fernando Vasco de Oliveira, conhecido como Tubarão.

Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (21), no Jardim Serafim Beluco, em Marialva, no Norte do Paraná. A vítima foi identificada como Adrian Fernando Vasco de Oliveira, conhecido como Tubarão. O carro usado pelos suspeitos do crime foi encontrado incendiado às margens da BR-376.

