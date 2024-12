Jovem é morto com 11 tiros após roubar sabão em mercado; vídeo Um jovem, de 26 anos, foi morto com 11 tiros nas costas por um policial militar fora de serviço, após […] O post Jovem é morto com... Ric|Do R7 04/12/2024 - 14h10 (Atualizado em 04/12/2024 - 14h10 ) twitter

O caso está sob investigação

Um jovem, de 26 anos, foi morto com 11 tiros nas costas por um policial militar fora de serviço, após roubar sabão em um supermercado. O caso foi registrado no início de novembro, em São Paulo. Recentemente, as imagens das câmeras de segurança foram divulgadas e mostram o momento em que o homem é morto pelo PM.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric.

