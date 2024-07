Jovem é morto e outros dois baleados em tabacaria no noroeste do Paraná O homicídio de Natan Roberto Lourenço da Silva, de 23 anos, ocorrido na madrugada do último domingo (14), está sendo investigado...

Homicídio ocorrido em tabacaria de Campo Mourão é investigado pela Polícia Civil

O homicídio de Natan Roberto Lourenço da Silva, de 23 anos, ocorrido na madrugada do último domingo (14), está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A morte do rapaz aconteceu em uma tabacaria na Avenida Guilherme de Paula Xavier, no Centro de Campo Mourão, na região Noroeste do estado.

