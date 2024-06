Jovem é presa por desviar R$ 179 mil do avô para apostar no Jogo do Tigrinho Uma jovem, de 22 anos, foi presa na quinta-feira (27), em Jussara, no Noroeste do Estado. Conforme a Polícia Civil do Paraná (PCPR...

Jovem é presa suspeita de roubar R$ 179 mil do avô para usar no Jogo do Tigrinho

Uma jovem, de 22 anos, foi presa na quinta-feira (27), em Jussara, no Noroeste do Estado. Conforme a Polícia Civil do Paraná (PCPR), ela é suspeita de desviar R$ 179 mil do avô para usar no Jogo do Tigrinho. De acordo com as investigações, a jovem desviou a quantia entre os meses de setembro e outubro de 2023.

