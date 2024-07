Jovem encontrada morta em Curitiba: irmão revela motivo chocante O irmão da jovem encontrada morta coberta com sabão em pó no Bairro Alto em Curitiba, afirmou que ela veio para a cidade para fugir... Ric|Do R7 22/07/2024 - 22h03 (Atualizado em 22/07/2024 - 22h03 ) ‌



Jovem encontrada morta veio para Curitiba para fugir da violência, diz irmão

O irmão da jovem encontrada morta coberta com sabão em pó no Bairro Alto em Curitiba, afirmou que ela veio para a cidade para fugir da violência. Drielle Alice Teixeira Cezar da Cruz estava morando na capital paranaense há três meses e foi encontrada morta com sinais de violência.

