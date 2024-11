Jovem Pan conecta rádio e digital na primeira edição do Prêmio Influenciador do Ano Jovem Pan conecta rádio e digital na primeira edição do Prêmio Influenciador do Ano Ric|Do R7 30/11/2024 - 08h48 (Atualizado em 30/11/2024 - 08h48 ) twitter

Prêmio Influenciador do Ano

Curitiba foi palco da primeira edição do Prêmio Influenciador do Ano, promovido pela Jovem Pan. O evento, realizado no Its Bar na última quinta-feira (21), reuniu criadores de conteúdo, marcas parceiras e profissionais do setor em uma celebração emocionante, destacando o impacto do marketing de influência e a força da boa comunicação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

