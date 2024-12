Jovem que atirou no ex em colégio confessou: “Merecia morrer” A adolescente que atirou no ex em uma escola particular em Teresina, no Piauí, na manhã desta quarta-feira (4), teria […] O post Jovem... Ric|Do R7 04/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h29 ) twitter

A adolescente teria feito ameaças a vítima no dia anterior ao crime

A adolescente que atirou no ex em uma escola particular em Teresina, no Piauí, na manhã desta quarta-feira (4), teria confessado o crime para um funcionário de uma farmácia. Logo depois do crime, a jovem teria ido até uma farmácia, confessado o crime e pediu para que um funcionário acionasse a polícia. As informações foram divulgadas pelo delegado Tales Gomes, durante coletiva de imprensa.

