Jovem que desapareceu em Curitiba foi encontrada pela colega de amigo, diz mãe Jovem que desapareceu em Curitiba foi encontrada pela colega de amigo, diz mãe Ric|Do R7 24/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 24/11/2024 - 10h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem desaparecida em Curitiba

A jovem de 28 anos, Eduarda Cristiny Carneiro, que desapareceu em Curitiba após sair para trabalhar, foi encontrada pela colega do amigo com quem a moça mora em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A informação foi confirmada pela mãe de Eduarda ao RIC.com.br na manhã deste domingo (24). A jovem tinha sido vista pela última vez no bairro Tatuquara, em Curitiba, quando deixou o filho de cinco anos com a avó.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre o caso.

Leia Mais em Ric:

Jovem com passagens pela polícia é assassinado a tiros na Grande Curitiba

Homem tenta executar vizinho e morre em confronto com a polícia em Curitiba

Esquenta Black Friday: confira programação de ofertas do RIC Friday