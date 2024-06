Jovem relata abuso após festa em Curitiba

Alto contraste

Uma jovem de 25 anos denunciou um homem por abuso sexual depois de uma festa de aniversário em uma boate, localizada no bairro Rebouças, em Curitiba. O suspeito é um amigo do rapaz que a vítima ficou no dia do crime.

