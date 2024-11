Jovem sobrevivente homenageia pai após tragédia na BR-376 O jovem João, de 17 anos, foi o único sobrevivente do acidente na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, […] O post Sobrevivente... Ric|Do R7 22/10/2024 - 14h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h08 ) twitter

Sobrevivente do acidente na BR-376 dedicou vitória ao pai falecido

O jovem João, de 17 anos, foi o único sobrevivente do acidente na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, que causou a morte de nove pessoas no domingo (20). Antes da tragédia, o jovem concedeu entrevista e dedicou a vitória para o pai falecido e para a mãe que estava o acompanhado pela televisão e redes sociais.

