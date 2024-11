Jovem suspeito de atropelar e matar adolescente de bicicleta não tinha CNH Jovem suspeito de atropelar e matar adolescente de bicicleta não tinha CNH Ric|Do R7 25/11/2024 - 18h29 (Atualizado em 25/11/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem do acidente

O motorista suspeito de atropelar e matar o adolescente Murilo Sprecote Pereira, enquanto andava de bicicleta na cidade de Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, se apresentou na manhã desta segunda-feira (25) na delegacia do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Ric:

Advogadas são presas em operação ligada a chefão de cartel e corrupção no sistema penitenciário

Tutora de pitbull que atacou outro cachorro em parque é identificada pela polícia civil

Em Blumenau, homem mata atendente, atira na mulher e foge em direção ao Paraná pela BR – 376