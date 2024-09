Jovem suspeito de latrocínio é morto em plena rua em São José dos Pinhais Um jovem de 22 anos, suspeito de roubar e matar o empresário José Ricardo Amaro de Oliveira, em fevereiro deste […] O post Suspeito... Ric|Do R7 06/09/2024 - 15h40 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h40 ) ‌



Suspeito de latrocínio é assassinado a tiros no meio da rua na Grande Curitiba; vídeo

Um jovem de 22 anos, suspeito de roubar e matar o empresário José Ricardo Amaro de Oliveira, em fevereiro deste ano, foi assassinado a tiros no meio da rua no bairro Costeira, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação do atirador, que aconteceu nesta semana.

