Julgamento da youtuber Isabelly gera controvérsia no tribunal

Júri de acusado pelo assassinato da youtuber Isabelly começa com polêmica

Após dois adiamentos e com cerca de duas horas de atraso, começou nesta terça-feira (3), em Pontal do Paraná, no litoral paranaense, o julgamento de Everton Vargas, acusado pela morte da youtuber Isabelly Cristine Domingos dos Santos. O júri, que deve durar dois dias, é o desfecho do crime ocorrido em fevereiro de 2018, quando a vítima, que tinha 14 anos, foi morta a tiros após uma discussão de trânsito, na PR-407, também em Pontal do Paraná.

