Julgamento de Alef Manga: O Futuro do Atacante do Coritiba em Jogo O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento atacante Alef Manga, do Coritiba, para... Ric|Do R7 25/08/2024 - 20h31 (Atualizado em 25/08/2024 - 20h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Coritiba: STJD marca julgamento do caso Alef Manga

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento atacante Alef Manga, do Coritiba, para quarta-feira (28). O órgão fará uma sessão itinerante, que vai ocorrer em Brasília e poderá definir a data de retorno do atacante do Coxa aos gramados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba: STJD marca julgamento do caso Alef Manga

• Sabatinas com candidatos a prefeito das principais cidades do PR começam segunda

• População idosa vai superar jovens com menos de 15 anos em 2027 no PR