Julgamento de Everton Vargas ganha destaque na TV O Balanço Geral desta terça-feira (3) traz os detalhes do julgamento de Everton Vargas, acusado pela morte da youtuber Isabelly Cristine... Ric|Do R7 03/09/2024 - 12h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 12h12 ) ‌



Julgamento do acusado de matar youtuber Isabelly é destaque no Balanço Geral

O Balanço Geral desta terça-feira (3) traz os detalhes do julgamento de Everton Vargas, acusado pela morte da youtuber Isabelly Cristine Domingos dos Santos, em Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná. A vítima foi assassinada a tiros após uma discussão de trânsito em fevereiro de 2018.

