Julgamento do delegado Erik Busetti: depoimento marcado para o 4º dia O julgamento do delegado Erik Busetti entrou no terceiro dia nesta quarta-feira (3). Ao todo, foram ouvidas três testemunhas da defesa...

Caso Maritza: 4º dia de julgamento deve começar com depoimento de Erik Busetti

O julgamento do delegado Erik Busetti entrou no terceiro dia nesta quarta-feira (3). Ao todo, foram ouvidas três testemunhas da defesa. A previsão era de que quatro pessoas fossem interrogadas, mas a última foi dispensada. A expectativa é que o quarto dia termine com o encerramento do julgamento.

