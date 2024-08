Julgamento Impactante: Filho Acusado de Assassinato dos Pais Entra em Tribunal O julgamento de Sérgio Casturino da Silva Junior, de 43 anos, acontecerá na quarta-feira (21), no Tribunal... Ric|Do R7 20/08/2024 - 13h11 (Atualizado em 20/08/2024 - 13h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O julgamento de Sérgio Casturino da Silva Junior, de 43 anos, acontecerá na quarta-feira (21), no Tribunal do Júri em Curitiba. O homem foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por matar os pais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Suspeito diz que matou advogado encontrado em geladeira com fio e faca

• Negociação no futebol internacional pode render lucro ao Athletico, diz Bate Pronto

• Homem que matou pai a marteladas e mãe asfixiada será julgado nesta quarta (21)