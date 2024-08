Júlio Agripino brilha nas Paralimpíadas com recorde e ouro O paulista Júlio Agripino, de 33 anos, conquistou nesta sexta-feira (30), a primeira medalha de ouro do atletismo do Brasil […] O post... Ric|Do R7 30/08/2024 - 07h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 07h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Paralimpíadas: Júlio Agripino bate recorde mundial e conquista ouro nos 5.000m

O paulista Júlio Agripino, de 33 anos, conquistou nesta sexta-feira (30), a primeira medalha de ouro do atletismo do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. O Brasil teve dobradinha no pódio dos 5.000m na classe T11 (deficiências visuais), com o sul-matogrossense Yeltsin Jacques, de 32, conquistando a medalha de bronze.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Paralimpíadas: Júlio Agripino bate recorde mundial e conquista ouro nos 5.000m

• Megaoperação desmantela rede de tráfico no Paraná; veja no RIC Notícias Manhã

• Por onde anda DH Silveira, campeão de A Fazenda 7