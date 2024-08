Jung Hae In Chega ao Brasil para Encontro com Fãs O ator sul-coreano Jung Hae In, de 36 anos, anunciou uma turnê com o fan meeting ‘Our Time’. Desta vez a... Ric|Do R7 28/08/2024 - 13h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h31 ) ‌



Ator coreano Jung Hae In anuncia fan meeting no Brasil; veja detalhes

O ator sul-coreano Jung Hae In, de 36 anos, anunciou uma turnê com o fan meeting ‘Our Time’. Desta vez a América Latina foi incluída na agenda. Conforme divulgado pela empresa FNC Entertainment, o artista fará o evento na Cidade do México, em São Paulo e Santiago. Jung Hae In estará em solo brasileiro no dia 12 de janeiro de 2025.

