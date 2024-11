Jurada do Masterchef é sequestrada durante entrevista ao vivo Jurada do Masterchef é sequestrada durante entrevista ao vivo Ric|Do R7 26/11/2024 - 08h28 (Atualizado em 26/11/2024 - 08h28 ) twitter

Jurada do Masterchef

Zahie Téllez, jurada do Masterchef México, foi sequestrada enquanto dava uma entrevista ao vivo via Zoom no último sábado (23). Ela estava acompanhada do marido, Alberto Escobar, quando foi abordada pelos sequestradores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso chocante!

