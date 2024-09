Júri do caso Isabelly avança com depoimento emocionante da mãe O segundo dia do julgamento de Everton Vargas, acusado pela morte de Isabelly Cristine Domingos dos Santos, foi encerrado nesta quarta... Ric|Do R7 04/09/2024 - 22h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 22h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Caso Isabelly: mãe de vítima é ouvida e segundo dia de júri é encerrado

O segundo dia do julgamento de Everton Vargas, acusado pela morte da youtuber Isabelly Cristine Domingos dos Santos, foi encerrado na noite desta quarta-feira (4), em Pontal do Paraná, no litoral paranaense. O júri retorna nesta quinta-feira (5), às 9h da manhã

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Perseguição a suspeito de assaltos termina com tiroteio em Pinhais

• Caso Isabelly: mãe de vítima é ouvida e segundo dia de júri é encerrado

• Caso Jociele: Ministério Público denuncia suspeito de morte e abuso no PR