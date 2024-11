Justiça condena Voepass a pagar pensão a viúvo de comissária morta em acidente Justiça condena Voepass a pagar pensão a viúvo de comissária morta em acidente Ric|Do R7 15/11/2024 - 12h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 12h29 ) twitter

Avião da Voepass

A Justiça do Trabalho condenou, em caráter liminar, a Voepass e a Latam ao pagamento de pensão ao viúvo de uma comissária de bordo do voo 2283, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, em agosto deste ano. Essa é a primeira condenação judicial relacionada ao acidente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes!

