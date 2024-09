Justiça decide: Ricardo Arruda enfrentará acusações graves Além de Ricardo Arruda (PL), três agentes do parlamentar também foram denunciados. Desembargadores do TJ-PR receberam a denúncia. O... Ric|Do R7 02/09/2024 - 19h50 (Atualizado em 02/09/2024 - 19h50 ) ‌



TJPR aceita denúncia e Ricardo Arruda deve responder por três crimes

Na tarde desta segunda-feira (2), desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) aceitaram de forma unânime, a denúncia feita pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra o deputado estadual Ricardo Arruda (PL). Com isso, o deputado deve responder por associação criminosa, tráfico de influência e peculato (desvio de dinheiro público).

