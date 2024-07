Justiça decreta prisão de vereador suspeito de matar sobrinho, no Paraná

Ric |Do R7

Justiça determina prisão de vereador suspeito de matar sobrinho, no Paraná

A Justiça acatou pedido da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e decretou a prisão preventiva do vereador José Odílio dos Santos (MDB), que é primeiro secretário da Câmara Municipal de Reserva, nos Campos Gerais do Paraná. O político e seu irmão Valdereis Sebastião Fernandes dos Santos, que também teve a prisão decretada, são suspeitos de assassinar o próprio sobrinho, Diorgenes Fernando Ferraz Lemes, de 24 anos, na última sexta-feira (5).

