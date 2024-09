Justiça e Memória: A Luta das Mulheres Após Tragédia em Reserva Elisandra de Fátima Dias Domingues Moreira, agente de saúde que foi assassinada com um tiro na cabeça na cidade de […] O post Mulheres... Ric|Do R7 09/09/2024 - 16h40 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h40 ) ‌



Mulheres cobram justiça após morte de agente de saúde: “Livres de violência”

Elisandra de Fátima Dias Domingues Moreira, agente de saúde que foi assassinada com um tiro na cabeça na cidade de Reserva, nos Campos Gerais do Paraná, foi homenageada nas redes sociais por amigos e familiares. Ela foi encontrada na casa onde morava com o filho, na localidade Estação, na manhã do último sábado (7).

Mulheres cobram justiça após morte de agente de saúde: "Livres de violência"