Justiça e Superação: A Luta de um Sobrevivente em Ibiporã O contador Roberto Fávaro, de 58 anos, um dos sobreviventes do grave acidente que aconteceu em Ibiporã, no... Ric|Do R7 07/08/2024 - 21h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 21h36 ) ‌



Sobrevivente de grave acidente em Ibiporã diz que quer justiça para família

O contador Roberto Fávaro, de 58 anos, um dos sobreviventes do grave acidente que aconteceu em Ibiporã, no Norte Pioneiro do Paraná, em 27 de julho, disse que quer justiça para a família. Ele estava internado no Hospital Universitário de Londrina, após passar por duas cirurgias delicadas.

