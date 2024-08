Justiça em Foco: Audiência de Caso de Agressão a Funcionário de Posto é Confirmada O caso do funcionário de um posto de combustíveis em Curitiba, que foi agredido com garrafada por um cliente... Ric|Do R7 08/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 18h06 ) ‌



Audiência do caso de funcionário de posto agredido com garrafa é marcada

O caso do funcionário de um posto de combustíveis em Curitiba, que foi agredido com garrafada por um cliente, no dia 6 de julho, teve a audiência marcada para outubro.

