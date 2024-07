Justiça Faz Justiça: Homem Recebe Pena por Homicídio em Guarapuava Nesta quinta-feira (25), o Tribunal do Júri de Guarapuava, no Centro-Sul do estado, condenou um homem por... Ric|Do R7 25/07/2024 - 22h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 22h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem é condenado por matar rival de facção em Guarapuava

Nesta quinta-feira (25), o Tribunal do Júri de Guarapuava, no Centro-Sul do estado, condenou um homem por matar um rival de facção com nove tiros nas costas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Estufa com 501 pés de maconha é localizada na Grande Curitiba

• Homem é condenado por matar rival de facção em Guarapuava

• Perseguição na PR-323 termina com droga apreendida e homens presos; veja o vídeo