Justiça Implacável: Idoso Recebe Pena de 22 Anos por Assassinato da Neta O Tribunal do Júri de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, condenou a 22 anos e 2 meses de reclusão... Ric|Do R7 21/08/2024 - 13h41 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Idoso é condenado a mais de 22 anos de prisão por assassinar a neta no Paraná

O Tribunal do Júri de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, condenou a 22 anos e 2 meses de reclusão um idoso denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por matar a própria neta que tentou defender a mãe.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Idoso é condenado a mais de 22 anos de prisão por assassinar a neta no Paraná

• Homem mata namorada após usar drogas e tenta ressuscitá-la com pó de açaí

• Quartas de final da Série D: CBF marca Maringá x Inter de Limeira; veja datas