Justiça Puniu Ex-Prefeito de Pato Branco por Improbidade O ex-prefeito que assumiu a gestão de 2005 a 2008, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, foi condenado pelo... Ric|Do R7 06/08/2024 - 18h06 (Atualizado em 06/08/2024 - 18h06 ) ‌



Ex-prefeito de Pato Branco é condenado por improbidade administrativa

O ex-prefeito que assumiu a gestão de 2005 a 2008, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, foi condenado pelo crime de ato de improbidade administrativa. Ficou determinado o pagamento de multa civil de R$ 306 mil e a suspensão dos direitos políticos do réu por três anos.

