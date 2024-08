Justiça Severamente Contra Casal por Morte de Bebê em Foz do Iguaçu O Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, condenou a mais de 42 anos de prisão um casal pela... Ric|Do R7 15/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 15/08/2024 - 14h16 ) ‌



Casal é condenado a 42 anos de prisão por morte de bebê em Foz do Iguaçu

O Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, condenou a mais de 42 anos de prisão um casal pela morte de uma criança de 11 meses, em agosto de 2022. Os réus, mãe e padrasto da menina, foram condenados na terça-feira (13) pelos crimes de tortura e homicídio quadruplamente qualificado.

