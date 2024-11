Justificativa de ausência: saiba onde encontrar no Paraná Ao todo, 12 municípios do Paraná terão mesas para justificativa de ausência no segundo turno das Eleições Municipais 2024. O post Confira... Ric|Do R7 23/10/2024 - 08h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 08h28 ) twitter

Confira cidades do Paraná com local de justificativa de ausência no segundo turno

Com o segundo turno das Eleições Municipais de 2024 acontecendo neste domingo (27), dez cidades do Paraná terão mesas receptoras de justificativas de ausência nos Fóruns Eleitorais. As estações ficarão disponíveis durante todo o período de votação, ou seja, das 8h às 17h.

